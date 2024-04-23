Вторник, 2️⃣3️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 📖 Всемирный день книги и авторского права 👩‍🔬Всемирный день лабораторий 🌘День свиданий под луной 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1348 год - в Англии учреждена высшая рыцарская награда Великобритании - Орден Подвязки 📔 1836 год - в Петербурге начал издаваться литературный и общественно-политический журнал "Современник" 📔 1907 год - началось кругосветное путешествие американского писателя Джека Лондона 📔 1908 год - в Москву пришло одно из самых сильных в истории города наводнение 📔 1932 год - постановлением ЦК ВКП(б) создан Союз писателей СССР 📔 1951 год - основан Олимпийский комитет СССР 📔 1964 год - основана советская фирма грампластинок "Мелодия" 📔 1985 год - на Пленуме ЦК КПССС М.