Первые поезда ВСМ начали комплектовать в Верхней Пышме

На заводе "Уральские локомотивы" сварены 14 кузовов вагонов из требуемых 16 для первых двух составов российского высокоскоростного поезда, сообщают в группе "Синара" (в нее входит завод) и Минтрансе РФ 26 августа 2026 года, в среду.