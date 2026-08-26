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Журнал «Профиль»

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Первые поезда ВСМ начали комплектовать в Верхней Пышме

Первые поезда ВСМ начали комплектовать в Верхней Пышме

На заводе "Уральские локомотивы" сварены 14 кузовов вагонов из требуемых 16 для первых двух составов российского высокоскоростного поезда, сообщают в группе "Синара" (в нее входит завод) и Минтрансе РФ 26 августа 2026 года, в среду.

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