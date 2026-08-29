Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 010 подписчиков

Почему лоббисты Средней Азии так яростно сопротивляются ужесточению миграционной политики России

Почему лоббисты Средней Азии так яростно сопротивляются ужесточению миграционной политики России

Аргументы недели Почему лоббисты Средней Азии так яростно сопротивляются ужесточению миграционной политики России Любое движение Москвы в сторону ужесточения миграционного законодательства вызывает предсказуемо бурную реакцию со стороны властей среднеазиатских республик и их лоббистов в России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя александр петров
александр петровизменено

Почему, почему!! "Патамушта"!! Ответ очевиден для вменяемого человека. За бугром, не так давно проходил съезд "правителей России в изгнании"!!! Под председательством аж бывшего премьера и 50 бывшими депутатами гос.дупы! О как. И между прочим. некоторые особи были допущены к секретам государства! А кто мне может дать гарантию, что среди "нонешних" назначенных избранников нет аналогичных хамелеонов готовых за ништяки продать и мать и Родину ась? До выдвигались и до избирались, теперь вот плоды пожинаем. Давно пора эту "контору" отправить в пешую прогулку в цеха заводов и фабрик за соседний станок, ну что бы так сказать закатав рукава, они своим личным примером показали, как за 50 тыр рублёв нужно поднимать экономику страны и благосостояние народа в целом! Потому как депутат - это не работа а "ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА"!! И каждый кандидат должен набрать минимум 50% +1 голос от "ОБЩЕГО ЧИСЛА ИЗБИРАТЕЛЕЙ"!! Боюсь, что если такие изменения провести, то что то мне подсказывает, что 90% "избранных" положат свои мандаты и свалят либо из страны, либо в собственный бизнес оформленный на жён бывших и будущих, мам и пап, бабушек и дедушек, а так же свою молодую поросль!!! Вот тогда и будут вменяемые законы, нормальное развитие экономики, возрождение былой России. Вот только боюсь, кто же нам это позволит сделать и оторвать от корыта засевших там и передающих свои места как дворянские титулы?? Халява - это страшная сила!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Лоббисты в России, это те, кому ВЫГОДНО. Одни имеют с этого выгоду материальную, другие- выслуживаются перед Западом, который прямо заинтересован в нарастающем нагнетании обстановки в России, надеясь на социальный взрыв, который может дать Западу новый шанс,  на ослабление и  на развал, теперь уже, России.