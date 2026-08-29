Аргументы недели Почему лоббисты Средней Азии так яростно сопротивляются ужесточению миграционной политики России Любое движение Москвы в сторону ужесточения миграционного законодательства вызывает предсказуемо бурную реакцию со стороны властей среднеазиатских республик и их лоббистов в России.
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Почему, почему!! "Патамушта"!! Ответ очевиден для вменяемого человека. За бугром, не так давно проходил съезд "правителей России в изгнании"!!! Под председательством аж бывшего премьера и 50 бывшими депутатами гос.дупы! О как. И между прочим. некоторые особи были допущены к секретам государства! А кто мне может дать гарантию, что среди "нонешних" назначенных избранников нет аналогичных хамелеонов готовых за ништяки продать и мать и Родину ась? До выдвигались и до избирались, теперь вот плоды пожинаем. Давно пора эту "контору" отправить в пешую прогулку в цеха заводов и фабрик за соседний станок, ну что бы так сказать закатав рукава, они своим личным примером показали, как за 50 тыр рублёв нужно поднимать экономику страны и благосостояние народа в целом! Потому как депутат - это не работа а "ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА"!! И каждый кандидат должен набрать минимум 50% +1 голос от "ОБЩЕГО ЧИСЛА ИЗБИРАТЕЛЕЙ"!! Боюсь, что если такие изменения провести, то что то мне подсказывает, что 90% "избранных" положат свои мандаты и свалят либо из страны, либо в собственный бизнес оформленный на жён бывших и будущих, мам и пап, бабушек и дедушек, а так же свою молодую поросль!!! Вот тогда и будут вменяемые законы, нормальное развитие экономики, возрождение былой России. Вот только боюсь, кто же нам это позволит сделать и оторвать от корыта засевших там и передающих свои места как дворянские титулы?? Халява - это страшная сила!
Почему, да потому что им нужно отрабатывать деньги британцев которые им платят за это.
А почему как то все безлико , почему не назвать поименно кто впрягается за чучмеков
Что за лоббисты среднеазиатских республик в России? Кто это такие, почему не называют их имена-фамилии-должности? Чего секретничать-то?
Все знают этих лобистов и по имённо и по фамилии. И все они сидят высоко и в совете федерации, и в Госдуме, и в чиновничьей среде.
Лоббисты в России, это те, кому ВЫГОДНО. Одни имеют с этого выгоду материальную, другие- выслуживаются перед Западом, который прямо заинтересован в нарастающем нагнетании обстановки в России, надеясь на социальный взрыв, который может дать Западу новый шанс, на ослабление и на развал, теперь уже, России.