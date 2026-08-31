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англосукассы самые подлые твари и гнилые. Эти не успокоятся даже когда все передохнут.
Перехватчики не тянут против дронов РФ: Запад заявил об отставании Киева
Немецкий журналист, находящийся в Киеве, раскрыл серьёзную проблему украинских дронов-перехватчиков. Оказалось, что они не справляются с новыми быстрыми российскими беспилотниками.
Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, сообщил, что украинские беспилотники-перехватчики не справляются с новыми российскими БПЛА-камикадзе. Выступление состоялось в эфире YouTube-канала Welt. По оценке журналиста, украинская сторона пока заметно отстаёт в разработке собственных перехватчиков и не может предложить адекватного ответа нарастающей угрозе.
Ваннер подчеркнул, что Россия грамотно адаптируется в ходе конфликта. Она анализирует допущенные ошибки и налаживает серийный выпуск дронов высокого качества. Беспилотники производятся в значительных объёмах, и на Украине опасаются, что интенсивность ударов будет ещё больше нарастать. Журналист прямо назвал украинские перехватчики «довольно бессильными» против быстрых российских дронов-камикадзе. Это ставит под сомнение привычные средства противодействия, на которые до сих пор делали ставку.
Ситуацию подтверждает советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов. Днём ранее он признал, что украинским разработчикам пока не удалось создать эффективный реактивный беспилотник-перехватчик. Задача оказалась куда сложнее, чем изначально предполагалось.
Главной трудностью Бескрестнов назвал скорость российских реактивных дронов. Украинские перехватчики физически не успевают за ними. Остаётся открытым вопрос, смогут ли украинские инженеры закрыть этот разрыв в обозримом будущем.
ИИ оказался решающей силой современных военных конфликтов,
Скоростные и малозаметные "Герани-4/5" и "Бандероль" - проклятие ПВО врага
Российские реактивные беспилотники "Герань-4", "Герань-5" и "Бандероль" превратились в серьезнейший вызов для украинской противовоздушной обороны, кардинально меняя тактику ведения воздушной войны.
Их эффективность базируется на сочетании трех ключевых факторов, которые в совокупности перегружают и дезориентируют систему ПВО противника.
Прежде всего, это выдающиеся скоростные и дальнобойные характеристики. Согласно данным, появлявшимся в социальных сетях, "Герань-4" разгоняется до 500 км/ч и поражает цели на дистанции свыше 550 км, тогда как "Герань-5" развивает 600 км/ч при дальности около 1000 км. "Бандероль" достигает 650 км/ч и способна пролететь более 500 км.
Столь высокая скорость делает бесполезными большинство украинских дронов-перехватчиков, которые физически не способны догнать такие цели.
Второй фактор - малая радиолокационная заметность. Аппараты идут на предельно малых высотах и активно маневрируют на маршруте. Это серьезно затрудняет их обнаружение радиолокационными станциями и создает минимальное временное окно для принятия решения о перехвате.
Наконец, решающим становится массовость применения. Противник жалуется, что только в августе 2026 года мы применили свыше 2500 реактивных дронов. Такой вал целей истощает ресурсы украинской ПВО, вынуждая расходовать дорогостоящие зенитные ракеты на относительно дешевые беспилотники, что ведет к критическому снижению боезапаса и создает бреши в обороне противника.
ВС РФ накрыли склад с комплектующими для дронов: как это ударит по ВСУ
Российские беспилотники нанесли удар по транспортно-логистическому центру в Киевской области. На разрушенном объекте хранились комплектующие для украинских дронов.
Российские войска нанесли удар беспилотниками по транспортно-логистическому центру «Пирогово» в Киевской области. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России. Военные продолжают планомерно бить по украинской инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Очередной удар пришёлся на объект, обеспечивавший логистические нужды украинской армии.
По данным ведомства, на территории центра было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения. Речь идёт в том числе о комплектующих для беспилотников большой и средней дальности. Грузы поступали на объект, проходили сортировку и затем распределялись по украинским подразделениям. Таким образом, центр функционировал как перевалочная база в системе снабжения ВСУ.
В Минобороны не раз подчёркивали, что подобные удары направлены на снижение военно-экономического потенциала противника. Для поражения целей военные применяют ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности. По заявлению ведомства, такое оружие способно уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
дроны-перехватчики не справляются с новыми быстрыми российскими беспилотниками,