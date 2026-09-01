Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке назвала причины визовых проблем, с которыми столкнулись российские гимнастки перед чемпионатом Европы.
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ТМ Похоже европейцам сложно признавать, что российские спортсмены могут превосходить ИХ "по индексу человеческого развития" в данном случае в спортивной подготовке... Ай-я-яй! Но не во всех же видах спорта - вот и посоревнуйтесь с российскими атлетами - вдруг да и выиграете! А то привыкли присваивать себе "пальму первенства", получается специально исключив из соревнований российских спортсменов...