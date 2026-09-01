Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 779 подписчиков

Захарова заявила, что в Европе не хотели конкуренции с нашими гимнастами

Захарова заявила, что в Европе не хотели конкуренции с нашими гимнастами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке назвала причины визовых проблем, с которыми столкнулись российские гимнастки перед чемпионатом Европы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Татьяна Маштакова
Татьяна Маштакова

ТМ  Похоже европейцам сложно признавать, что российские спортсмены могут превосходить  ИХ "по индексу человеческого развития" в данном случае в спортивной подготовке... Ай-я-яй! Но не во всех же видах спорта - вот и посоревнуйтесь с российскими атлетами - вдруг да и выиграете! А  то привыкли присваивать себе "пальму первенства", получается специально исключив из соревнований российских спортсменов...