Даёт ли твоя помощь фронту право безнаказанно поливать помоями армию и государство?

Aнатолий Райков

Ну ка Коля расскажи как коммунисты СССР просрали?Да и Горбачёв и Ельцин,ни когда не бывали коммунистами.Они только носили в своих карманах партбилеты,но только для своих нужд.Горбачёв со своей женой просрал бюджет СССР,чтобы его жена по всему миру смогла покупать дорогие побрякушки.Выше,посмотри видеоролик,а не писать здесь на МТ свои выдумки.