Солженицын прошёл почти всю войну, имел боевые награды. Но пукнул не в строку в 1945-м, и ордена-медали не спасли его от ареста и заключения.
Даёт ли твоя помощь фронту право безнаказанно поливать помоями армию и государство?
Комментарии
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Aнатолий Райков
Ну ка Коля расскажи как коммунисты СССР просрали?Да и Горбачёв и Ельцин,ни когда не бывали коммунистами.Они только носили в своих карманах партбилеты,но только для своих нужд.Горбачёв со своей женой просрал бюджет СССР,чтобы его жена по всему миру смогла покупать дорогие побрякушки.Выше,посмотри видеоролик,а не писать здесь на МТ свои выдумки.
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2 час.
Aнатолий Райков
Это ты хоть посмотри и больше здесь не пиши на МТ свою напраслину. https://youtu.be/DsD4WLInio0
- YouTube
youtu
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2 час.
Aнатолий Райков
https://youtu.be/mnXEyhRTAew
Слабонервным не смотреть! Как Чубайс и Гайдар продавали и предавали Родину.
YouTube
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2 час.
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