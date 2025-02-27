НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

Сбер первым в России подтвердил безопасность биометрической системы во ФСТЭК

Сбер первым в России подтвердил безопасность биометрической системы во ФСТЭК

Полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкойВ системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подтверждена безопасность биометрической платформы, которая используется в Сбере для оплаты улыбкой товаров и услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх