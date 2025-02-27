Сбер первым в России подтвердил безопасность биометрической системы во ФСТЭК

Полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкойВ системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подтверждена безопасность биометрической платформы, которая используется в Сбере для оплаты улыбкой товаров и услуг.