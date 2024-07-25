«МедиЭстетик» — путь к совершенству! Клиника «МедиЭстетик» — это новатор современной медицины. Мы первыми в России внедряем инновационные технологии и методики.
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«МедиЭстетик» — путь к совершенству! Клиника «МедиЭстетик» — это новатор современной медицины. Мы первыми в России внедряем инновационные технологии и методики.