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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомуха о ЦСКА: «Нет лидеров, которые бы вели за собой партнеров. Команда, претендующая на призовые места, должна ярче играть в атаке» 

После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место. «Сложно выделить лучшего игрока ЦСКА в первой части сезона, потому что в каждых матчах все было по-разному.

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