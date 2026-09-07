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Происшествия

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В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств растительного происхождения в крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

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