20 остроумных твитов на тему «о своем, о женском»

Быть женщиной — означает ежедневно принимать кучу решений: мыть голову сегодня или отложить на завтра, надеть каблуки или отдать предпочтение кроссовкам, отрастить волосы или сделать короткую стрижку, сесть на диету или есть в свое удовольствие.