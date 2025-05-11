Путин поблагодарил бойцов КНДР за содействие в освобождении Курской области

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим КНДР за профессионализм, мужество и героизм, проявленные совместно с российскими бойцами при освобождении пограничных районов Курской области от ВСУ.
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