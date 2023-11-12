«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин

Несправедливо, но факт: если манга для юношей старше 18 (сэйнэн) появилась уже в середине 1950-х, то женщинам журналы с аналогичными историями (дзёсэй) пришлось ждать еще 30 лет, а в аниме и вовсе до 1990-х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии