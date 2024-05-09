Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР за игру Федотова в КХЛ

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) оштрафовал Федерацию хоккея России (ФХР) на 1 млн швейцарских франков (1,02 млн евро) за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 в составе московского ЦСКА, передает официальный сайт ФХР.
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