Европа заявила о трудностях с космическими запусками без российских ракет-носителей Союз

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) заявил, что во второй половине 2023 года агентство может остаться без ракет-носителей.
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