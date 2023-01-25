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Европа заявила о трудностях с космическими запусками без российских ракет-носителей Союз

Европа заявила о трудностях с космическими запусками без российских ракет-носителей Союз

﻿﻿Глава Европейского космического агентства (ЕКА) заявил, что во второй половине 2023 года агентство может остаться без ракет-носителей.

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