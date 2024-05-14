1. Жителей Запада потихоньку приучают к мысли, что использовать лопухи вместо туалетной бумаги — это экономно и экологично.
Отказ от туалетной бумаги, школьники ненавидят Британию и раскачка России
Комментарии
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Vlad Dirkin
Ну, лопух... Ну, растет... а ЗИМОЙ они срать принципиально отказываются? Или, как медведи, нажрутся спецсредств для закупорки кишечника и на боковую?
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Видимо, "специально обученные британские учёные" будут разрабатывать технологию заготовки и длительного хранения листьев лопуха без потери мягкости. 😂
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2 час.
фарид сабиров
Если правильно понял , идея если англосукассы буду жопу вытирать лопухом , РОССИЯНЕ взбунтуются ????? Могли додуматься , они сейчас друг другу по сути извращенности жопу вылизывают и нет ни какого взбунтоваться. Наоборот НАРОД сплотился против всемирных пидорастов. Делайте вывод извращенцы. Будем делать из вас нормальных ЛЮДЕЙ.
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25 мин.
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