Отказ от туалетной бумаги, школьники ненавидят Британию и раскачка России

Ну, лопух... Ну, растет... а ЗИМОЙ они срать принципиально отказываются? Или, как медведи, нажрутся спецсредств для закупорки кишечника и на боковую?

фарид сабиров

Если правильно понял , идея если англосукассы буду жопу вытирать лопухом , РОССИЯНЕ взбунтуются ????? Могли додуматься , они сейчас друг другу по сути извращенности жопу вылизывают и нет ни какого взбунтоваться. Наоборот НАРОД сплотился против всемирных пидорастов. Делайте вывод извращенцы. Будем делать из вас нормальных ЛЮДЕЙ.