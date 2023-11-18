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Вой сирен, хлопок и громкий взрыв в Киеве: встречные бои у Клещеевки, на Запорожксом фронте - плохие новости для ВСУ

Вой сирен, хлопок и громкий взрыв в Киеве: встречные бои у Клещеевки, на Запорожксом фронте - плохие новости для ВСУ

Несмотря на то, что ВСУ прекратили действия по расширению зон контроля вдоль нашего побережья в херсонском направлении и ситуация стала более мирной, однако, они продолжают отправлять пехотные группы на небольших лодках для пополнения личного состава.

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