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Аргументы и Факты

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Силы ПВО сбили за день 22 украинских дрона

Силы ПВО сбили за день 22 украинских дрона

За прошедший день расчеты противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотных аппарата в небе над российскими территориями, а также в акватории Черного моря.

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