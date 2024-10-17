Юрий Лоза рассказал, верит ли в инопланетян

И какова вероятность встречи с ними Недавно ученые из Европы обнаружили некий сигнал, который приняли за доказательства существования разумной инопланетной жизни, вызвав резонанс в СМИ и заинтриговав общественность.
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