Ученый Авдеев: галактика Млечный Путь насчитывает около 100 миллионов черных дыр

Научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) Вячеслав Авдеев заявил в разговоре с РИА Новости, что в галактике Млечный Путь насчитывается около 100 миллионов черных дыр звездных масс, из которых достоверно известны человечеству лишь несколько десятков.