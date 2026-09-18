Ученый Авдеев: галактика Млечный Путь насчитывает около 100 миллионов черных дыр

Научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) Вячеслав Авдеев заявил в разговоре с РИА Новости, что в галактике Млечный Путь насчитывается около 100 миллионов черных дыр звездных масс, из которых достоверно известны человечеству лишь несколько десятков.
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