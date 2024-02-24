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Запомните господа новоявленные, вам никто, ничего не должен

Запомните господа новоявленные, вам никто, ничего не должен

Моё личное оценочное суждение. В последнее время умышленно, или нет идёт внедрение в массы нарратива - Россия обязана Донбассу.

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Комментарии
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m
miha671
Я живу на Донбассе, мы не считаем, что вы нам что то должны, автор нас кажется путает с гастарбайтерами с азиатских республик. Наоборот хотелось бы сюда толковых управленцев из России
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1 час.
Villi sherbak
Автор по сути провокатор, понятия не имеющий что такое Украина и народ, проживающий там. И главное какой подбор господ.
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1 час.
вага карлито
Попытка лидеров прошлого  оказаться на плаву в дне настоящем!)  Только те кто перестанет цепляться за прошлое и начнут с начала имеют   шансы ими остаться! К примеру Подоляка Онуфриенко  считаю поняли все правильно!))  Многие еще мыслят порулить в новой украине которой быть не должно! Хватит!
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1 час.

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