Моё личное оценочное суждение. В последнее время умышленно, или нет идёт внедрение в массы нарратива - Россия обязана Донбассу.
Запомните господа новоявленные, вам никто, ничего не должен
Комментарии
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m
miha671
Я живу на Донбассе, мы не считаем, что вы нам что то должны, автор нас кажется путает с гастарбайтерами с азиатских республик. Наоборот хотелось бы сюда толковых управленцев из России
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1 час.
Villi sherbak
Автор по сути провокатор, понятия не имеющий что такое Украина и народ, проживающий там. И главное какой подбор господ.
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1 час.
вага карлито
Попытка лидеров прошлого оказаться на плаву в дне настоящем!) Только те кто перестанет цепляться за прошлое и начнут с начала имеют шансы ими остаться! К примеру Подоляка Онуфриенко считаю поняли все правильно!)) Многие еще мыслят порулить в новой украине которой быть не должно! Хватит!
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1 час.
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