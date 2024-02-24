Запомните господа новоявленные, вам никто, ничего не должен

m miha671 Я живу на Донбассе, мы не считаем, что вы нам что то должны, автор нас кажется путает с гастарбайтерами с азиатских республик. Наоборот хотелось бы сюда толковых управленцев из России

Villi sherbak Автор по сути провокатор, понятия не имеющий что такое Украина и народ, проживающий там. И главное какой подбор господ.