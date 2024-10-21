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Царьград

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Командир "Ахмата" Аид рассказал, кто воюет против ВС России в Курской области

Командир "Ахмата" Аид рассказал, кто воюет против ВС России в Курской области

Против Вооружённых сил России в русском приграничье стоят больше десятка бригад ВСУ и наёмники.В Курской области на стороне ВСУ сражаются 14 украинских бригад и подразделения наёмников.

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