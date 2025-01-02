Неприятные последствия: почему нельзя дарить и выбрасывать старые вещи

Избавление от старых вещей — это не просто генеральная уборка, но и мощный энергетический ритуал. Буддийская философия, фэн-шуй и современные практики очищения пространства подчеркивают важность избавления от ненужного, чтобы освободить место для нового.
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