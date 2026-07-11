Гостевой брак: спасение для независимых женщин или шаг к неминуемому расставанию

Гостевой брак — относительно новый термин в психологии и социологии. В нем партнеры любят друг друга, официально расписаны или просто находятся в гражданском союзе, но живут в разных квартирах, реже — в разных городах.
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