Украина и Испания вышли в плей-офф молодежного Евро. У них по 2 победы после 2 туров

Команда под руководством Руслана Ротаня сегодня обыграла Румынию (1:0), а 21 июня – Хорватию (2:0). После двух туров у нее шесть очков, как и у Испании, которая победила тех же соперников 3:0 и 1:0 соответственно.
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