Простой способ борьбы с нелегальными ларьками мигрантов показала челябинка

От киоска избавились за один день с помощью чата. Читательница "Царьграда" Екатерина Данилина рассказала, как убрала мигрантский киоск со своей остановки всего за один день: — На нашей остановке и на соседней при Алексее Лошкине снесли ларьки, которые стояли там лет 20.