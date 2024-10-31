Патриарх Кирилл: обилие развлекательных шоу на ТВ «обнажает духовные язвы»

Обилие увеселительных передач на всех телеканалах страны на фоне идущей СВО осудил 31 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора.
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