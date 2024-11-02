В Минэнерго сменился куратор по вопросам международного сотрудничества в сфере ТЭК Новым заместителем министра энергетики РФ назначен Роман Маршавин.
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В Минэнерго сменился куратор по вопросам международного сотрудничества в сфере ТЭК Новым заместителем министра энергетики РФ назначен Роман Маршавин.
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