Киевляне тем временем мало помалу начинают выезжать из города, справедливо опасаясь ухудшения обстановки.
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