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Орловские новости

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Орловская область: Женщина обманула пенсионера на 90 тысяч рублей

Орловская область: Женщина обманула пенсионера на 90 тысяч рублей

Пожилая женщина пообещала оказать юридические услуги 88-летнему пенсионеру, взяла 90 тысяч рублей и не выполнила обещанное.

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