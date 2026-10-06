За строгими мундирами — живые души: о чем будущие военные спрашивают Бога?

Что волнует будущих военных инженеров? Как найти смысл жизни, когда впереди серьезная служба, ответственность за людей и страну? Недавно храм святителя Николая Чудотворца в Покровском стал местом неформальной встречи духовенства и курсантов Военного учебного центра МГТУ «Станкин».