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Аргументы недели

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За строгими мундирами — живые души: о чем будущие военные спрашивают Бога?

За строгими мундирами — живые души: о чем будущие военные спрашивают Бога?

Что волнует будущих военных инженеров? Как найти смысл жизни, когда впереди серьезная служба, ответственность за людей и страну? Недавно храм святителя Николая Чудотворца в Покровском стал местом неформальной встречи духовенства и курсантов Военного учебного центра МГТУ «Станкин».

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