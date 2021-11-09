Мировое обозрение

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DPA: власти Польши остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам на границе

DPA: власти Польши остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам на границе

БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Польская полиция остановила автобус немецких активистов из гуманитарных инициатив Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind, направлявшийся на границу с Белоруссией, чтобы помочь мигрантам, сообщает агентство ДПА.

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