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Царьград

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АТОР: Визовый центр Италии в Москве ввел 3850 р. предоплату

АТОР: Визовый центр Италии в Москве ввел 3850 р. предоплату

Визовый центр Италии в Москве, под управлением VMS, ввел обязательную предоплату 3850 рублей за визовый запрос.

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