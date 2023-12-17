Современные жесткие заповеди бизнеса: дорого обходящиеся убеждения лучше предать

Устойчивое развитие и безопасный бизнес – дело по плечу только гигантским и богатым компаниям. Остальной бизнес в мире – а это больше трех-четвертых всего объема компаний и предприятий – не может себе позволить выживать, конкурировать и расти с использованием новых климатических технологий.
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