Вооруженные силы Украины активизировались на Липцовском направлении в Харьковской области. Это может быть связано с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, состоящей из 18-24-летних украинцев.
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