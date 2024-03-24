Назван худший автомобиль на планете

Для американской компании Fisker наступили поистине непростые времена. Сначала марка пострадала от множества плохих отзывов со стороны популярных техноблогеров, затем появились сообщения о том, что она наняла консультантов по банкротству.
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