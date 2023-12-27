Срочно! Битва за Часов Яр началась: ВСУ на последнем издыхании

Прорыв к Тернам и в Богдановке означает, что у Сырского кончились «херои» Александр Ситников Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Проект WarGonzo, комментируя ситуацию на Бахмутском/Артемовском направлении утром 26 декабря, сообщил, что у Богдановки есть продвижение русской армии.
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