Срочно! Битва за Часов Яр началась: ВСУ на последнем издыхании

Прорыв к Тернам и в Богдановке означает, что у Сырского кончились «херои» Александр Ситников Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Проект WarGonzo, комментируя ситуацию на Бахмутском/Артемовском направлении утром 26 декабря, сообщил, что у Богдановки есть продвижение русской армии.