Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу ООО «Баден-Баден Екатеринбург», обязав компанию снести пять самовольных построек на территории Еткульского бора.
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