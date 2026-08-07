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Царьград

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Инсайдеры рассказали о новых закулисных переговорах по Украине. И тут же оговорились

Инсайдеры рассказали о новых закулисных переговорах по Украине. И тут же оговорились

В Сети появились очередные инсайды о новых закулисных переговорах по Украине. Как отмечают авторы из так называемой сетки Ходорковского*, якобы в Москве хотят подготовиться главного оппозиционера Украины публично выступить за вывод ВСУ из ДНР.

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