Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара
    "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути." Это наша ещё советская песня времён революции. Вот так во...Кабинет, в которо...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Евреи любят только самих себя ( думаю, уж с этим никто не поспорит, ибо это общеизвестно), но сомневаюсь что они ...«МАЛЫМИ ДОЗАМИ ВП...
  • Олег Самойлов
    ВЕРНО! Вот мне только интересно, если у Андрея здоровьишко позволяет жить в Коми, а он из Коми НИКАК НЕ хочет перееха...«Бомжей и тунеядц...

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Многие глобалитяне возопили: "А нас-то за что?". Тексты на обложках западных СМИ ожидаемы: "Кремль предупреждает: вы вступили в войну"; "Британия — подходящая цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твёрдо стоять против Путина", "Путин грозит мировой войной".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх