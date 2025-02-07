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Царьград

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Боевиков больше, чем мирных: Пленный рассказал всю правду о ситуации Краматорске

Боевиков больше, чем мирных: Пленный рассказал всю правду о ситуации Краматорске

По словам пленного, число солдат ВСУ в Краматорске превышает число мирных жителейКорреспондент агентства ТАСС пообщался с боевиком ВСУ, попавшим в плен русской армии.

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