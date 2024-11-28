Российские военкоры стали победителями премии «Блогема»

В Москве прошла церемония награждения первой в России премией инфлюенсеров «Блогема». Главную награду в номинации «Блогер года» завоевал российский писатель, историк, теле- и радиоведущий, сценарист, блогер и предприниматель Сергей Минаев, передает ТАСС.
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