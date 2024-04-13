В Госдуме отметили преобладание в ЕС сторонников нормальных отношений с Россией

Депутат Новиков отметил преобладание в ЕС сторонников нормальных отношений с РФ Сторонников дружбы и тех, кто выступает за нормальные взаимоотношения с Россией, гораздо больше, чем тех, кто ведет активную русофобскую политику, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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