В Госдуме отметили преобладание в ЕС сторонников нормальных отношений с Россией

Депутат Новиков отметил преобладание в ЕС сторонников нормальных отношений с РФ Сторонников дружбы и тех, кто выступает за нормальные взаимоотношения с Россией, гораздо больше, чем тех, кто ведет активную русофобскую политику, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.