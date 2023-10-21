Порядка 200 преступлений зарегистрировали транспортные полицейские УГО с начала года

Совещание по итогам работы девяти месяцев 2023 года транспортной полиции прошло в УГО. В нем приняли участие начальник Управления на транспорте МВД России по ДФО генерал-майор Александр Кем и начальник штаба УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Елена Зайцева.