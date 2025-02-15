Масштабный лыжный забег «От Героя к Героям» прошёл под Новосибирском

В памятный день вывода советских войск из Афганистана в селе Сенчанка, состоялся лыжный переход, посвященный Герою Советского Союза Леонида Подгорбунского и в честь участников специальной военной операции «От Героя к Героям».
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