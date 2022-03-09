У Месси нет результативных действий в 3 играх на вылет в составе «ПСЖ»

Лионель Месси неудачно выступает в матчах на вылет в составе «ПСЖ». Аргентинец после перехода в парижский клуб принял участие в трех матчах плей-офф: с «Ниццей» в 1/8 финала Кубке Франции (0:0, 5:6 по пенальти) и с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 1:3).
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