Пигментные пятна: почему они появляются и как от них избавиться? Разбирает дерматолог

Солнце, гормоны и возраст: триада пигментации Врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко объяснила Здоровью Mail, откуда берутся пигментные пятна и как вернуть коже ровный тон.
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