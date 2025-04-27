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Пигментные пятна: почему они появляются и как от них избавиться? Разбирает дерматолог

Пигментные пятна: почему они появляются и как от них избавиться? Разбирает дерматолог

Солнце, гормоны и возраст: триада пигментации Врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко объяснила Здоровью Mail, откуда берутся пигментные пятна и как вернуть коже ровный тон.

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Татьяна Х
Пользовалась кремом с гидрохиноном, пятна на лице почти исчезли, даже сама не ожидала.
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