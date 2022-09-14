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В Москве нашли пропавшего экс-чиновника из Пензы

В Москве нашли пропавшего экс-чиновника из Пензы

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, который во вторник пропал в Москве, найден и сейчас находится в больнице.

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