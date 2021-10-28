Ужасы последних месяцев СССР.

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост в одной из наиболее популярных рубрик блога — обзор фотографий реальной советской жизни, которые без прикрас показывают, как на самом деле жили люди в СССР и с какими сложностями (часто невероятными по современным меркам) было сопряжено их существование.