Ужасы последних месяцев СССР.

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост в одной из наиболее популярных рубрик блога — обзор фотографий реальной советской жизни, которые без прикрас показывают, как на самом деле жили люди в СССР и с какими сложностями (часто невероятными по современным меркам) было сопряжено их существование.
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