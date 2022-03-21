Комментарий компании Pfizer о программе клинических исследований в России

В связи с появляющимися публикациями СМИ о приостановке международными фармацевтическими компаниями клинических исследований в России и обеспокоенностью российских пациентов и медицинского сообщества компания Pfizer поделилась кратким комментарием на своем официальном сайте: Компания Pfizer продолжит поддерживать клинические центры, участвующие в текущих программах клинических исследований, и участников, уже включенных в данные исследования в России, в соответствии со своей неизменной ….